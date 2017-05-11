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Песков не стал комментировать приговор "ловцу покемонов" и освобождение экс-руководства "Роснано"

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - В Кремле не комментируют судебные приговор осужденному условно екатеринбургскому "ловцу покемонов" в храме блогеру Руслану Соколовскому и выход на свободу экс-руководителей "Роснано" Леонида Меламеда и Святослава Понурова, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я это оставляю без комментариев. Это не наш вопрос", - сказал Песков в четверг, отвечая на вопрос журналистов по поводу того, что Генпрокуратура РФ не утвердила обвинительное заключение по делу Меламеда и Понурова.

Касаясь судебного отношения по поводу "ловца покимонов" Соколовского, Песков сказал: "Тем более, как вы знаете, мы не комментируем судебные решения".

Ранее в четверг суд в Екатеринбурге приговорил Соколовского 3,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Кроме того, в этот же деть стало известно, что Генпрокуратуре России не утвердила обвинительное заключение по делу экс-руководителей "Роснано" Леонида Меламеда и Святослава Понурова о растрате более 220 млн рублей, так как обнаружила "грубейшие нарушения уголовно-процессуального законодательства". В результате Меламед был освобожден из-под домашнего ареста, а Понуров - из-под стражи.

Теги: Дмитрий Песков, Руслан Соколовский, Роснано
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