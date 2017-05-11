Трансляцию Парада Победы в Москве посмотрели более 80 млн человек по всему миру

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Парад Победы на Красной площади, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, посмотрели более 80 млн человек из разных стран мира, заявил глава департамента культуры столицы Александр Кибовский.

Он добавил, что около 400 тыс. жителей столицы смотрели на парадные строи, которые прошли через Москву 9 мая.

Кибовский отметил, что в военном параде приняло участие 11 тыс. военнослужащих, 135 единиц военной техники, на трибунах присутствовало 6 тыс. ветеранов и почетных гостей.