Ушаков опроверг обмен посланиями между Путиным и Трампом через Лаврова

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Президенты РФ Владимир Путин и США Дональд Трамп не обменивались посланиями через посетившего Соединенные Штаты главу МИД РФ Сергея Лаврова, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Не было", - сказал Ушаков в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

Между тем ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что глава МИД РФ Сергей Лавров передал определенное послание Трампу от Путина.

"Безусловно. Контакты министра иностранных дел Лаврова осуществлялись в продолжение разговора, который состоялся недавно по телефону между двумя президентами", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".

Глава МИД РФ провел в среду, 10 мая, переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, после чего был принят Трампом. По данным агентства Bloomberg, президент США сообщил, что они провели "очень, очень хорошую встречу". В свою очередь Лавров отметил, что на переговорах, помимо сирийского вопроса, обсуждалось палестино-израильское урегулирование, ситуация в Афганистане и конфликт на Украине.