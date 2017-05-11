Вопрос об аресте объявленного в розыск челябинского экс-губернатора рассмотрят в пятницу

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Следствие в пятницу подаст в Ленинский суд Челябинска ходатайство о заочном аресте бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Игорь Трунов.

"Следователь планирует завтра, 12 мая, выйти с ходатайством в суд. Завтра же состоится заседание о заочном аресте", - сказал защитник.

Он добавил, что защита предоставила следствию документы из медучреждения в Лондоне, согласно которым Юревич из-за болезни не может находиться под арестом.

Ранее сообщалось, что 5 мая обвиняемый в коррупции экс-губернатор Челябинской области Юревич был объявлен в международный розыск, а следствие намерено ходатайствовать о его заочном аресте.

Уголовное дело было возбуждено по факту получения занимавшим в 2012 году должность губернатора Юревичем взятки от Виталия Тесленко, которого он назначил министром здравоохранения региона. По данным следствия, Юревич систематически получал взятки от Тесленко, их общая сумма составила 26 млн рублей.

Кроме того, бывшему губернатору вменяется подстрекательство Олега Грачева, назначенного на должность первого заместителя губернатора, к распространению клеветы о работе председателя Челябинского облсуда, которая вышла в эфир в декабре 2012 года на Первом канале, а в ноябре 2013 года опровергнута на том же канале на основании вступившего в силу решения Останкинского суда Москвы.

Юревич в настоящее время находится за границей. 10 апреля он должен был явиться на допрос, однако его адвокат сообщил, что его подзащитный не смог прилететь в Екатеринбург по состоянию здоровья.