Посол РФ заявил о возможности проектов Москвы, Сеула и Пхеньяна при новом лидере Южной Кореи

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Заявления нового президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина о необходимости диалога с КНДР открывает возможность для совместных проектов Москвы, Сеула и Пхеньяна, заявил в четверг посол России в Южной Корее Александр Тимонин.

"Заявления президента Мун Чжэ Ина о постепенном продвижении отношений с КНДР по мере урегулирования ракетно-ядерной проблемы, открывает окно возможностей для сотрудничества по трехсторонним проектам, которые уже обсуждались и были близки к реализации", - сказал Тимонин в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

Посол отметил, что рассчитывают на хорошие результаты в урегулировании проблем между Сеулом и Пхеньяном с приходом Мун Чжэ Ина.

Тимонин также выразил надежду на более активное сотрудничество нового южнокорейского руководства с РФ в реализации экономических проектов - в том числе, в развитии Северного морского пути, в области энергетики, сельского хозяйства и судостроения.

"На это мы можем рассчитывать. И я думаю, что на этом направлении новый президент может многое сделать", - отметил он.