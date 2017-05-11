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В России Убийство Бориса Немцова

Свидетель по делу об убийстве Немцова объяснил противоречия в своих показаниях

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Свидетель убийства Бориса Немцова заявил, что вспомнил "профиль" предполагаемого убийцы после допросов во время предварительного следствия.

"На первоначальных допросах мне задавали другие вопросы - про рост, вес, одежду. Я увидел его (предполагаемого убийцу - ИФ) со спины, потом, когда он двинулся к машине, я увидел его в профиль. Вспомнил я это после допросов", - сказал свидетель Евгений Молодых на допросе в Московском окружном военном суде.

Ранее во время допроса в суде свидетель заявил, что один из обвиняемых по делу - Заур Дадаев - похож на человека, которого он видел убегавшим от тела политика.

"Визуально, по памяти, похож на человека, который садился в автомобиль. Тот был обычного телосложения, среднего роста - 170-175 сантиметров, по одежде - на нем были синие джинсы, толстовка коричневого цвета или с коричневыми рукавами, волосы средней длины, на лице - щетина", - сказал он.

Между тем, по мнению защиты Дадаева, показания Молодых, которые он дал в суде и которые он давал на различных допросах в ходе предварительного следствия, противоречат друг другу. По словам адвоката Марка Каверзина, свидетель ранее утверждал, что не видел лица убегавшего мужчины, а при последующих допросах не говорил о щетине. В связи с этим защита заявила ходатайство об оглашении в присутствии присяжных показаний Молодых, данных им в ходе предварительного следствия, которое суд удовлетворил.

В результате были озвучены показания Молодых, которые тот давал в ходе трех допросов - 28 февраля, 1 марта и 2 апреля 2015 года. В каждом из допросов он говорил, что видел убегавшего от тела политика мужчину только со спины.

Со своей стороны, Молодых, отвечая на соответствующий вопрос гособвинителя Марии Семененко, заявил, что уверен в тех показаниях, которые дал в суде. "Я могу с уверенностью утверждать, что все было так. Я дополнил и уточнил показания, данные на следствии", - сказал свидетель.

Показания водителя уборочной машины

В РоссииСтавший свидетелем убийства Немцова водитель уборочной машины дал показанияЧитать подробнее

Ранее водитель уборочной машины, которая проезжала по Большому Москворецкому мосту в момент убийства Немцова, заявил, что не слышал звуков выстрелов и не видел убегавших с места происшествия людей. По его словам, он случайно увидел человека, лежащего на мосту. Он уточнил, что когда заехал на мост, видел только мужчину и женщину, которые шли прогулочным шагом.

Свидетель также рассказал, что после того, как остановился на мосту и помог Анне Дурицкой, которая сопровождала Немцова в тот вечер позвонить в службу спасения, он сел обратно в машину и поехал дальше чистить улицы.

Экспертное заключение

Эксперт Андрей Володин, после изучения смывов с кистей рук, ногтей и заушных раковин предполагаемого убийцы политика Бориса Немцова Заура Дадаева, заявил, что следы продуктов выстрелов могли попасть на обвиняемого при касании служебного оружия. По словам эксперта, больше всего следов выстрелов было обнаружено на смывах, взятых у Дадаева с левой части тела - на левой руке, ногтевых пластинах левой руки и левой заушной раковине.

Он отметил, что в момент выстрела образуются газовое облако и сотни микрочастиц, которые могут оставаться на руках и заушных раковинах длительное время - до месяца. За правой раковиной Дадаева микрочастиц найдено не было, за левой была обнаружена одна микрочастица. Вероятно выстрелы производились с левой руки. На ногтевых пластинах левой руки Дадаева было обнаружено больше всего микрочастиц - возможно, это также связано с тем, что выстрелы производились с левой руки, сказал эксперт.

Володин уточнил, что частицы, обнаруженные им, не относятся к пороховым газам, а образовались в результате срабатывания капсульного воспламенителя, входящего в состав патрона. Ранее Дадаев заявил, что стрелял всегда с правой руки, но гособвинитель М.Семененко, сославшись на показания другого фигуранта - Шадида Губашева, говорила, что Дадаев - левша.

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Обвиняемые в убийстве Немцова

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в непосредственной близости от Кремля.

На скамье подсудимых по делу об убийстве Немцова пять человек: Заур Дадаев, братья Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Уголовное дело рассматривает именно военный суд, так как на момент вменяемого ему преступления Дадаев служил в батальоне "Север" Внутренних войск МВД РФ.

Уголовное дело в отношении Беслана Шаванова, которого следствие считает соучастником убийства, было прекращено в связи с его гибелью при задержании.

По версии следствия, примерно в конце сентября 2014 года фигуранты, а также Шаванов за вознаграждение в сумме не менее 15 млн рублей согласились на предложение Руслана Мухудинова и иных неустановленных лиц убить Немцова.

Акция памяти Бориса Немцова в Москве

6 фотографий
Председатель федерального политкомитета партии &quot;Яблоко&quot; Григорий Явлинский на Большом Москворецком мостуАктивисты возложили цветы на место гибели НемцоваПредседателя партии ПАРНАС Михаила Касьянова на акции неизвестный облил зеленкойНа марше в центре городаЧлен федерального политсовета движения &quot;Солидарность&quot; Илья ЯшинУчастники марша памяти Немцова
Председатель федерального политкомитета партии &quot;Яблоко&quot; Григорий Явлинский на Большом Москворецком мосту
Теги: Борис Немцов
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