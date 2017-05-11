Алексей Навальный вернулся в Москву после лечения в Испании

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Оппозиционный политик Алексей Навальный сообщил, что вернулся в Россию из Барселоны, где ему была произведена операция на правом глазу.

"Всем привет из Москвы. Я прилетел", - написал Навальный в своем твиттере.

Как сообщалось, 27 апреля неизвестный напал на Навального в Москве и плеснул ему в лицо зеленкой, в результате оппозиционер получил повреждения зрачка и роговицы правого глаза. 28 апреля полиция начала проверку по факту химического ожога глаз у Навального.

Позже политик сообщил, что врачи его лечат, однако рекомендуют ехать за рубеж в специализированные клиники, поскольку ему может понадобиться пересадка роговицы.

4 мая А.Навальный сообщил, что получил на руки загранпаспорт, который ему отказывались выдавать в течение пяти лет.

9 мая оппозиционер сообщил, что ему в Барселоне прооперировали правый глаз.

Он отметил, что уже сейчас может ходить без повязки на глазу, однако зрение будет восстанавливаться еще несколько месяцев.

Навальный дважды условно осужден по делу о хищении средств у компании "Ив Роше", а также хищения средств предприятия "Кировлес", в связи с чем должен дважды в месяц отмечаться в территориальной уголовно-исполнительной инспекции.