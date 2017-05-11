От взрыва гранаты в Махачкале пострадали два человека

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Два человека госпитализированы в результате взрыва самодельной гранаты на улице Гамидова в Махачкале. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Минздрава Дагестана.

"Их доставили во вторую городскую больницу Махачкалы. Один получил ранение нижних конечностей, второй - ранение в живот. Их жизни ничего не угрожает", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, полиция разыскивает неизвестного, бросившего гранату в кафе "Золотая турка" на улице Гамидова. По предварительным данным, причина инцидента - спор хозяйствующих субъектов.