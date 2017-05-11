Нацразведка США cпрогнозировала выход России из рецессии в 2017 году

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Директор национальной разведки США Дэн Коутс полагает, что Россия в 2017 году выйдет из рецессии, но воздержится от проведения структурных реформ.

"Россия, вероятно, выйдет из двухлетней рецессии в 2017 году, но перспективы для серьезного восстановления невелики", - говорится в докладе директора нацразведки, распространенном в четверг в комитете по разведке сената США.

Как отмечается в документе, ВВП России, скорее всего, вырастет на 1,3% в текущем и на 1,7% в 2018 году.

Вместе с тем, как убеждены в нацразведке США, руководство РФ будет "стремиться избежать структурных реформ", которые могли бы "ослабить контроль над страной".