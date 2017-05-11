США продолжат обслуживать принадлежащие РФ объекты в Мэриленде и Нью-Йорке

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Госдеп США пока намерен продолжать обслуживание и обеспечение безопасности двух российских объектов в штатах Мэриленд и Нью-Йорк, доступ к которым российским дипломатам запретила предыдущая американская администрация.

"В соответствии со своими обязанностями госдепартамент продолжит обеспечение безопасности и обслуживание объектов собственности", - сказал "Интерфаксу" представитель госдепа, отвечая на вопрос о том, какова позиция новой администрации относительно указанных объектов.

Собеседник агентства не стал отвечать на вопрос, когда и при каких условиях собственность может быть возвращена России.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду на разрядку ситуации с объектами российских дипломатических представительств в США без усугубления проблем в двусторонних отношениях.

"Наши американские коллеги знают о нашей позиции, о том, что право на взаимность у нас есть. Мы не хотели бы им пользоваться. Надеюсь, что удастся эту ситуацию разрядить без усугубления наших отношений", - заявил Лавров журналистам в Вашингтоне 10 мая, отвечая на вопрос, обсуждалась ли ситуация с объектами российской собственности, к которым в декабре прошлого года администрацией экс-президента Барака Обамы был запрещен доступ.

"Это вопрос, который особняком стоит в наших переговорах, потому что это наша собственность, которая подтверждена в качестве таковой официальными юридическими документами, выдаваемыми в Соединенных Штатах Америки. Эта собственность принадлежит нам, что не отрицается нашими американскими партнерами", - добавил Лавров.

"Мне кажется, что все понимают, в том числе и администрация Дональда Трампа, что это (запрет доступа к собственности и высылка дипломатов - ИФ) - неправомерные действия. И как сказал президент Путин, когда эти решения Барак Обама выносил, Россия имеет полное право ответить взаимностью, американцы знают, как эта взаимность будет выглядеть, если до этого дело дойдет, но мы пока решили не отвечать", - сказал глава МИД.

"Потому что, как объяснил Владимир Путин, мы не хотим идти на поводу у тех, кто пытается наши отношения засосать в воронку, из которой выбраться будет невозможно", - отметил Лавров.