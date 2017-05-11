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Навальный рассказал о получении загранпаспорта

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Оппозиционный политик Алексей Навальный сообщил, что обращался к главе Совета по правам человека при президенте РФ и в администрацию президента за содействием в получении загранпаспорта.

"Я пошёл двумя путями. Первый: мой адвокат написал в ЕСПЧ, чтобы ЕСПЧ выдал предписание России, чтобы они мне выдали загранпаспорт в течение трех дней", - сказал Навальный в эфире своего канала на Youtube.

"Ход номер два, я сел за этот компьютер и написал письмо (глава президентского Совета по правам человека) Михаилу Федотову, что мне нужен загранпаспорт, мне его пять лет не дают, а сейчас нужно ехать за границу делать операцию", - сообщил он.

По словам Навального, Федотов посоветовал ему написать письмо с тем же содержанием на имя главы администрации президента РФ Антона Вайно, и он такое письмо написал. Параллельно с этим Навальный обратился в многофункциональный центр с документами и на следующий день ему сообщили, что паспорт готов.

Оппозиционер ответил, что в законе предусмотрена экстренная процедура документа выдачи загранпаспорта для больных. В связи с этим он не считает, что в его случае были приняты особые решения.

Как сообщалось, 27 апреля неизвестный напал на Навального в Москве и плеснул ему в лицо зеленкой, в результате оппозиционер получил повреждения зрачка и роговицы правого глаза. 28 апреля полиция начала проверку по факту химического ожога глаз у Навального.

Позже политик сообщил, что врачи рекомендуют ему ехать лечиться за рубеж в специализированные клиники, поскольку ему может понадобиться пересадка роговицы.

4 мая Навальный сообщил, что получил на руки загранпаспорт, который ему отказывались выдавать в течение пяти лет. "Теперь могу поехать на обследование и лечение в одну из клиник, специализирующихся по ожогам глаз", - пояснил оппозиционер.

9 мая оппозиционер рассказал, что в Барселоне ему прооперировали правый глаз. Он отметил, что уже сейчас может ходить без повязки на глазу, однако зрение будет восстанавливаться еще несколько месяцев.

11 мая Навальный вернулся в Россию.

Оппозиционер дважды условно осужден по делу о хищении средств у компании "Ив Роше", а также хищения средств предприятия "Кировлес", в связи с чем должен дважды в месяц отмечаться в территориальной уголовно-исполнительной инспекции.

Теги: Алексей Навальный, ЕСПЧ
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