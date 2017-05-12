Самые боеспособные части Вооруженных сил России получат звание ударных

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Наиболее боеспособные соединения и части Вооруженных сил (ВС) России получат звание ударных, сообщил начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-лейтенант Иван Бувальцев.

"Лучшие воинские части и подразделения соревнуются за звание ударных. Они будут награждаться отличительным геральдическим знаком", - отметил Бувальцев в статье, которая опубликована в пятницу на сайте газеты "Красная звезда".

"В данный момент командования военных округов, видов и родов войск представили к присвоению звания ударных 78 подразделений, воинских частей и соединений. Окончательное решение о присвоении звания ударных будет принято после проверки этих частей и подразделений комиссиями министерства обороны РФ, которая пройдёт в течение мая", - сказал генерал.

По словам Бувальцева, в соответствии с положением, наименование "ударные" присваивается приказом министра обороны РФ наиболее боеспособным соединениям: мотострелковым, танковым, морской пехоты, воздушно-десантным, десантно-штурмовым, а также воинским частям и подразделениям.