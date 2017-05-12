В России

Жители сгоревшего села в Бурятии получили выплаты от 10 до 100 тысяч рублей

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Десять жителей сгоревших домов в селе Черемушки, потерявшие во время пожара все свое имущество, получили выплаты из федеральной казны в размере 100 тысяч рублей на человека, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе Главы и правительства Бурятии.

Еще 16 гражданам выплатили единовременную материальную помощь по 10 тысяч рублей, отметил собеседник агентства.

Помимо этого, единовременное пособие в сумме 200 тысяч рублей на человека будет выплачено пяти пострадавшим гражданам после прохождения ими медицинского обследования и получения заключения о степени причиненного вреда здоровью.

Ранее власти Бурятии уже выделяли из республиканского бюджета разовую материальную помощь 33 пострадавшим - по 10 тысяч рублей на человека. Также были выделены средства и из муниципального бюджета Прибайкальского района в размере 200 тысяч рублей - по 20 тысяч рублей на 10 семей.

В настоящее время межведомственной группой правительства Бурятии решается вопрос, будут ли строиться дома для пострадавших либо погорельцам выдадут субсидии на приобретение жилья в любом населенном пункте республики. Решение будет принято с учетом пожеланий жителей пострадавшего села.

Также в Бурятии продолжается сбор предметов первой необходимости для пострадавших жителей Черемушек, оказание юридической помощи по вопросам предоставления финансовой помощи.

28 апреля из-за крупного пожара в селе Черемушки Прибайкальского района Бурятии пострадало 21 строение, в том числе 17 жилых домов. Пяти жителям села был причинен легкий вред здоровью. Сразу после ЧС по поручению исполняющего обязанности Главы Бурятии Алексея Цыденова правительство республики направило обращение председателю правительства России Дмитрию Медведеву о выделении республике средств на частичное возмещение расходов на мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. В начале мая из резервного фонда правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации ЧС и последствий стихийных бедствий поступили средства в размере 1,62 млн рублей. Еще часть средств из федеральной казны поступит позже.

Теги: Бурятия
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