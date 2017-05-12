Главные новости
В миреЛавров рассказал о настрое Трампа на нормализацию отношений с РФСпорт"Манчестер Юнайтед" и "Аякс" вышли в финал Лиги Европы УЕФАВ миреЧто случилось этой ночью: пятница, 12 мая
В России

В Омске обрушилась часть стены пятиэтажного дома

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Мэрия Омска проведет обследование дома, в котором произошло обрушение фрагмента архитектурного выступа над окнами пятого этажа, сообщает пресс-служба администрации города.

"Предварительно установлено, что опасности дальнейшего разрушения здания нет, жизни и здоровью жильцов ничего не угрожает. Погибших и травмированных нет", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в доме по улице 50 лет Профсоюзов, 57 "б" вечером 11 мая. Общая площадь обрушения составила около шесть квадратных метров.

Место падения обрушившейся части строения было оперативно огорожено, для временного размещения людей был предоставлен автобус. Комиссионное обследование здания состоится 12 мая.

Теги: Омск
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Предъявлено обвинение еще троим фигурантам дела о теракте в метро ПетербургаПредъявлено обвинение еще троим фигурантам дела о теракте в метро Петербурга
Ранее в четверг аналогичное обвинение было предъявлено трем другим фигурантамПодробнее
Генпрокурор отменил решение о возвращении дела экс-руководителей "Роснано" на доследованиеГенпрокурор отменил решение о возвращении дела экс-руководителей "Роснано" на доследование
После дополнительного изучения материалы дела направлены в судПодробнее
ФСБ задержала подозреваемого в причастности к теракту в ПетербургеФСБ задержала подозреваемого в причастности к теракту в Петербурге
Гражданина одной из среднеазиатских республик считают причастным к незаконному обороту взрывчатых веществПодробнее
Екатеринбургский "ловец покемонов" получил условный срокЕкатеринбургский "ловец покемонов" получил условный срок
Суд приговорил блогера Руслана Соколовского к 3,5 годам условноПодробнее
Экс-руководителей "Роснано" освободили из-под арестаЭкс-руководителей "Роснано" освободили из-под ареста
Генпрокуратура не утвердила обвинительное заключение, а предельный срок содержания фигурантов под домашним арестом и под стражей к этому моменту уже истекПодробнее
Правительство рассмотрит максимальный срок задержания пьяных лицПравительство рассмотрит максимальный срок задержания пьяных лиц
Административное задержание предложили ограничить двумя суткамиПодробнее
Матвиенко призвала запретить использование символов Победы в рекламеМатвиенко призвала запретить использование символов Победы в рекламе
Ограничения нужно оформить законодательно, считает спикер Совета ФедерацииПодробнее
Путина насмешил вопрос об отношениях РФ и США в связи с увольнением КомиПутина насмешил вопрос об отношениях РФ и США в связи с увольнением Коми
Российский лидер заявил американской журналистке, что не понимает, какое отношение РФ имеет к кадровым перестановкам в ФБРПодробнее
Российских офицеров наградят за срыв атаки 300 террористов в СирииРоссийских офицеров наградят за срыв атаки 300 террористов в Сирии
Командиру группы спецназовцев, в которую входит 16 человек, присвоили звание Героя России, офицерам вручат боевые наградыПодробнее
В "Единой России" раскритиковали инициативу введения налога на малодетностьВ "Единой России" раскритиковали инициативу введения налога на малодетность
Ранее в СМИ появились сообщения, что президенту РФ направлен проект закона, предусматривающий налог на малодетностьПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 11 мая6 фото
11 мая
Фотохроника 11 мая
57-я Венецианская биеннале современного искусства9 фото
11 мая
57-я Венецианская биеннале современного искусства
Лучшие фото недели10 фото
05 мая
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЛавров рассказал о настрое Трампа на нормализацию отношений с РФСпорт"Манчестер Юнайтед" и "Аякс" вышли в финал Лиги Европы УЕФАВ миреЧто случилось этой ночью: пятница, 12 маяВ миреПорошенко назвал безвизовый режим с ЕС "окончательным разводом с Россией"
В Москве за неполную неделю выпало более месячной нормы осадков
Число эвакуированных из-за подтопления в Тюменской области приблизилось к 600
Трамп опроверг слухи о наличии у него собственности в России
С января в Сибири изъяли более 1 млн литров контрафактного алкоголя
В Омске обрушилась часть стены пятиэтажного дома
Что случилось этой ночью: пятница, 12 мая
СМИ сообщили о пролетевших в шести метрах друг от друга самолетах РФ и США
Жители сгоревшего села в Бурятии получили выплаты от 10 до 100 тысяч рублей
Сотрудник ДПС в Ингушетии ранен в результате вооруженного нападения
В странах СНГ появится единая база данных заключенных
Песков рассказал о подготовке встречи Путина с лидерами парламентской оппозиции
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи