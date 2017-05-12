В Омске обрушилась часть стены пятиэтажного дома

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Мэрия Омска проведет обследование дома, в котором произошло обрушение фрагмента архитектурного выступа над окнами пятого этажа, сообщает пресс-служба администрации города.

"Предварительно установлено, что опасности дальнейшего разрушения здания нет, жизни и здоровью жильцов ничего не угрожает. Погибших и травмированных нет", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в доме по улице 50 лет Профсоюзов, 57 "б" вечером 11 мая. Общая площадь обрушения составила около шесть квадратных метров.

Место падения обрушившейся части строения было оперативно огорожено, для временного размещения людей был предоставлен автобус. Комиссионное обследование здания состоится 12 мая.