С января в Сибири изъяли более 1 млн литров контрафактного алкоголя

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Объем изъятой незаконно произведенной продукции в Сибирском федеральном округе (СФО) в первом квартале 2017 года вырос на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1 млн 72,3 тыс. литров, сообщает в пятницу пресс-служба межрегионального территориального управления Росалкогольрегулирования по СФО.

"Такой рост обоснован возросшим вниманием к сфере производства и продажи нелегального алкоголя со стороны государства, органов власти и правоохранительных органов после массового отравления людей суррогатным алкоголем в Иркутской области, которое произошло в конце 2016 года", - отмечает руководитель управления Алексей Крупин, чьи слова приведены в сообщении.

Отмечается, что Росалкогольрегулирование составило рейтинг регионов по соблюдению законодательства производителями и продавцами алкоголя, провело совещания с аутсайдерами и обратило внимание руководства регионов на существующую проблему.

Больше всего было изъято в Иркутской области (почти 312 тыс. литров), а также Омской (168, 4 тыс. литров) и Новосибирской (164,2 тыс. литров) областях.

"При этом стоит отметить, что если в Иркутской и Омской областях объем изъятого нелегального алкоголя вырос, то в Новосибирской - сократился почти на треть", - говорится в сообщении.

В республиках Тува и Алтай объем изъятой продукции увеличился наиболее существенно: в январе-марте 2016 года на Алтае не изъяли ни одного литра нелегального алкоголя, а в текущем году - уже 20,6 тыс. литров, в Туве в прошлом году было обнаружено и изъято лишь 53 литра нелегального алкоголя, в 2017 году - 25,9 тыс. литров.