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Число эвакуированных из-за подтопления в Тюменской области приблизилось к 600

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - В городе Ишиме и Ишимском районе Тюменской области, где действует режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за паводка, в зону подтопления попало свыше 100 жилых домов и несколько тысяч дачных участков, оттуда эвакуированы 583 человека, сообщает в пятницу пресс-служба ГУ МЧС РФ по области.

В частности, в Ишиме, по данным на вечер 11 мая, остаются подтопленными 5934 дачных участка и 53 жилых дома, в Ишимском районе подтоплены 674 дачных дома и 77 жилых домов.

"Из подтопленных домов, а также из зоны возможного подтопления эвакуировано 583 человека, из них в пунктах временного размещения находятся 157 человек", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что из-за разлива реки Ишим 5 мая в городе Ишиме и Ишимском районе был введен режим ЧС. К вечеру 11 мая из подтопленных домов в городе и районе был эвакуирован 491 человек.

В этом году вода в Ишиме в Тюменской области поднялась до самого высокого уровня за всю 50-летнюю историю наблюдений.

Теги: Тюменская область, Ишим
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