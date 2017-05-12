Кадыров назначил главой своего секретариата финалиста реалити-шоу

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил руководителем своего секретариата одного из финалистов телепроекта "Команда" ВГТРК Россия Муслима Байтизиева. Об этом Кадыров сообщил на своей странице в инстаграмме в пятницу, 12 мая.

Ранее Байтизиева назначили на должность первого замминистра по делам молодежи республики. Кадыров характеризует его как опытного и хорошо образованного человека, владеющего несколькими иностранными языками. "За короткое время реализовал несколько больших проектов. Я принял решение назначить его на должность руководителя секретариата главы Чеченской Республики", — написал Кадыров.

"Вы помните, сколько было скептиков, когда я решил при помощи телепроекта "Команда" ВГТРК "Россия" найти помощника. Некоторые поспешили назвать его шоу. Но реальность доказала состоятельность нашего подхода", - отметил Кадыров.

30 июня 2016 года стало известно, что телеканал "Россия 1" запустит телепроект по поиску помощника для Кадырова. Реалити-шоу вышло на экраны в октябре. В команду главы Чечни после отбора попали шесть человек. Победителем проекта тогда стал 24-летний Филипп Вариченко.