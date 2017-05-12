Из-за картинки с Родиной-матерью в паблике Навального возбудили дело о реабилитации нацизма

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы в Волгограде возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма из-за публикации в сообществе в поддержку оппозиционного политика обработанной в фотошопе фотографии скульптуры "Родина-мать зовет!", на которой у памятника зеленые, как от зеленки, лицо и рука, сообщил в пятницу глава избирательной кампании Навального Леонид Волков.

"У нашего координатора в Волгограде Алексея Волкова дома обыск — по уголовному делу (!) о зеленке и фотошопе!", - написал он в твиттере. Волков напомнил, что "какой-то волонтер запостил глупую картинку, мы извинились и удалили."

По его словам, дело возбуждено по п.3. ст.354.1 УК РФ. Максимальное наказание за это преступление - год исправительных работ.

24 марта перед открытием штаба Навального в Волгограде его сторонники выложили в соцсети обработанную в фотошопе фотографию "Родины-матери" с раскрашенным зеленой краской лицом и рукой. После этого группа жителей города потребовала у оппозиционера извинений, перед его штабом произошла потасовка. Позднее обработанное фото было удалено из официального паблика сторонников Навального, был написан пост с извинениями.

@navalny Не нужно тут лицемерить, все уже знают, как вы изгалялись над изображением памятника "Родина-мать" pic.twitter.com/R2JVg0VcE0 — Валерий Завгородний (@zavgo63) 24 марта 2017 г.

Через несколько дней, 26 марта, группа гражданских активистов провела в Москве пикет с требованием привлечь к ответственности сторонников Навального, осквернивших в соцсетях изображение монумента "Родина-мать зовет!".

Ранее Навального несколько раз обливали зеленкой, в последний раз, 27 апреля, это закончилось повреждением зрачка и роговицы глаза. Оппозиционер был вынужден уехать в Барселону на операцию, после которой 11 мая вернулся в Россию, однако на восстановление зрения ему потребуется несколько месяцев. На следующий день после нападения по факту химического ожога глаз у Навального полиция начала проверку, уголовное дело пока не возбуждалось.

Скульптура "Родина-мать зовет!" - композиционный центр памятника-ансамбля "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане в Волгограде. Работа скульптора Е. В. Вучетича и инженера Н. В. Никитина представляет собой многометровую фигуру женщины, шагающей вперед с поднятым мечом. Статуя является аллегорическим образом Родины, зовущей своих сыновей на битву с врагом.