Задержанным сотрудником Университета Бонч-Бруевича оказался ректор вуза

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Невский районный суд Петербурга рассмотрит ходатайство следствия об аресте ректора Университета телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича Сергея Бачевского, задержанного накануне.

"В Невский районный суд поступил материал в отношении Бачевского, он подозреваемый по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - сообщила пресс-служба Санкт-Петербургского городского суда в пятницу.

Накануне сообщалось, что сотрудники управления ФСБ по Петербургу и Ленинградской области провели обыск в Университете телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича в Петербурге по делу о превышении должностных полномочий, задержан один фигурант.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УФСБ в четверг, уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ было возбуждено по признакам превышения полномочий должностными лицами вуза. Имена и должности в УФСБ не называли.