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Песков заявил о невмешательстве Кремля в вопрос выдачи Навальному загранпаспорта

По его словам, обращение оппозиционера в администрацию президента было перенаправлено в профильное ведомство - МВД

Песков заявил о невмешательстве Кремля в вопрос выдачи Навальному загранпаспорта
Фото: ТАСС, Руслан Шамуков

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Кремль не имеет отношения к выдаче загранпаспорта оппозиционеру Алексею Навальному, так как его обращение в администрацию президента было направлено в профильное ведомство - МВД, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я могу подтвердить, что Кремль никакого отношения не имеет. Я ранее говорил, что мы не занимаемся выдачей загранпаспортов, так оно и есть", - сказал Песков журналистам.

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Он подтвердил, что "действительно, наряду с тысячей обращений, которые ежедневно поступают в администрацию президента, было и это письмо". "Оно было на имя руководителя администрации (президента), и оно было зарегистрировано", - сказал Песков. "По профилю затрагиваемых вопросов оно было размечено и направлено в профильное ведомство, где и решался этот вопрос. Профильным ведомством является МВД", - пояснил пресс-секретарь президента.

Он отрицательно ответил на вопрос, могла ли подействовать на принятие положительного решения о выдаче загранпаспорта Навальному отметка из администрации президента. "Сама по себе отметка о регистрации (обращения в администрацию Кремля - ИФ) не действует. В администрацию поступает ежедневно тысячи писем и обращений, жалоб и просьб. Они все регистрируются и, как правило, рассылаются в профильные ведомства", - сказал Песков.

27 апреля неизвестный напал на Навального в Москве и плеснул ему в лицо зеленкой, в результате оппозиционер получил повреждения зрачка и роговицы правого глаза. 28 апреля полиция начала проверку по факту химического ожога. Позже политик сообщил, что врачи рекомендуют ему ехать лечиться за рубеж в специализированные клиники, поскольку ему может понадобиться пересадка роговицы.

4 мая Навальный сообщил, что получил на руки загранпаспорт, который ему отказывались выдавать в течение пяти лет, и вылетел на лечение в Барселону. После глазной операции он 11 мая вернулся в Россию.

Теги: Дмитрий Песков, Алексей Навальный, МВД РФ
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