В Ленинградской области покажут "танковый вальс" со стрельбой в полете

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - В Ленинградской области танкисты Западного военного округа исполнят на боевых машинах "вальс" со стрельбой в полете, сообщили в пятницу в окружной пресс-службе.

"Танковые экипажи Т-80 исполнят "вальс" и выполнят стрельбы на открытии соревнований "Гонка героев" на полигоне Песочненский (город Сертолово, Ленинградская область). Гонка Героев стартует в Санкт-Петербурге 13 мая", - сообщили военные.

"Танковый вальс" - прием, когда две тяжеловесных машины выступают под музыку.

Танкисты разыграют имитацию танкового сражения, которое будет сопровождаться звуковыми, световыми и дымовыми спецэффектами.

"Кульминацией показательных выступлений танковых экипажей станет демонстрация боевых и технических возможностей Т-80 в исполнении инструкторов учебного центра: экстремальное вождение на высокой скорости, преодоление танковой полосы препятствий, прыжок со стрельбой в полете. Кроме того, военнослужащие продемонстрируют захват плацдарма условного противника при поддержке пары истребителей Су-27 и вертолетов Ми-8", - сообщили в пресс-службе.