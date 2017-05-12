Неопознанные останки жертв авиакатастрофы над Синаем захоронят в Петербурге 20 мая

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Неопознанные останки жертв авиакатастрофы над Синайским полуостровом захоронят на Серафимовском кладбище Петербурга 20 мая, сообщил журналистам в пятницу глава городского комитета по социальной политике Александр Ржаненков.

"Родственники жертв обратились с инициативой предать останки земле. Церемония пройдет 20 мая в 13:00 на Серафимовском кладбище", - сказал чиновник.

Ржаненков уточнил, что фрагменты тел погибших, опознанные уже после их захоронения, будут дозахоронены в тех же могилах, а все неопознанные - в одном месте. Он напомнил, что шесть семей не опознали своих родных среди погибших.

Для иногородних семей, которые прибудут на церемонию, будет организовано размещение в Петербурге. "После вместе подумаем, какой знак может быть на месте захоронения неопознанных останков", - сказал он.

Авиакатастрофа

Аэробус А321 компании "Когалымавиа", выполнявший рейс из Шарм-эль-Шейха в Петербург, потерпел катастрофу 31 октября 2015 года на 24-й минуте полета на севере полуострова Синай вблизи населенного пункта Эль-Хасна. Все 224 человека, находившиеся на борту, погибли. Пассажирами рейса были граждане РФ, Украины и Белоруссии.

Первоначально СКР по факту катастрофы возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ) и нарушении правил безопасности полетов (ст. 263 УК РФ). Однако позднее спецслужбы выяснили, что катастрофа произошла из-за взрыва бомбы. Дело переквалифицировали на ч. 3 ст. 205 УК РФ (теракт).

В связи с авиакатастрофой российские власти запретили чартерное сообщение с Египтом, туроператорам не рекомендовано работать на этом направлении.