Ректора Университета Бонч-Бруевича обвинили в незаконном заключении договоров аренды

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Задержанному накануне ректору Университета телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича Сергею Бачевскому предъявлено обвинение в превышении полномочий при сдаче в аренду имущества вуза без соблюдения предусмотренных законом процедур.

Ходатайство об аресте Бачевского в пятницу рассматривает Невский районный суд Петербурга. Следствие ходатайствовало о проведении заседания в закрытом режиме, но сам Бачевский и его защитник просили провести рассмотрение открыто, с чем суд согласился.

Как сообщил в суде представитель следствия, 11 мая Бачевскому было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий в период с 1 июня 2015 по 1 ноября 2016 года в Невском районе Петербурга. "Будучи допрошенным в качестве подозреваемого, Бачевский свою вину не признал", - отметил следователь.

По словам следователя, обвинение связано с заключением договоров аренды имущества вуза, которое происходило без соблюдения предусмотренных законом процедур. Сторона следствия просит арестовать ректора, так как он может скрыться, оказать воздействие на свидетелей и попытаться скрыть доказательства.

Адвокат ректора Алексей Соколов просил не заключать его под стражу, ссылаясь на ряд заболеваний и необходимость ухода за пожилой матерью. "Просим избрать для Бачевского в качестве меры пресечения домашний арест", - сказал защитник.

Судья Алексей Головко огласил в ходе заседания показания свидетеля, которые были даны против ректора. Согласно тексту документа, свидетель опасается угрозы своей жизни со стороны Бачевского. Свидетель также отмечает, что ректор был назначен на должность нелегитимно, что он назначил на ключевые посты в вузе угодных ему людей, а финансирование неугодных сотрудников планомерно сокращал. Вследствие действий ректора, по мнению свидетеля, финансовое положение вуза пошатнулось.

Сам Бачевский не согласился с правовой оценкой своих действий и размером вменяемого ущерба.

Бачевский был задержан и стал подозреваемым по уголовному делу о превышении должностных полномочий. Как сообщали "Интерфаксу" в пресс-службе управления ФСБ по Петербургу и Ленинградской области, сотрудники ведомства в четверг провели обыск в Университете телекоммуникаций Бонч-Бруевича в Петербурге. Мероприятия прошли по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками вуза и окончились задержанием одного фигуранта.

В пресс-службе отметили, что дело по части 1 статьи 286 УК РФ было возбуждено по признакам превышения полномочий должностными лицами вуза. Имена и должности в УФСБ тогда не называли.

По данным открытых источников, Бачевский занимал должность исполняющего обязанности ректора Университета телекоммуникацией Бонч-Бруевича с мая 2011 года, пост ректора занял в марте 2012 года.