В Совете Федерации пообещали не запрещать самозанятым гражданам выезд за границу

Сейчас в России насчитывается от 15 до 22 млн самозанятых граждан

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Законопроект сенаторов о выведении самозанятых граждан из теневого сектора не предусматривает запретов на выезд за границу и ограничений в медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба Совета Федерации.

"В Совете Федерации обсудили разрабатываемый сенаторами законопроект, касающийся самозанятых граждан (те, кто занимается собственным делом, не задействуя наемных работников, и не платит налогов - ИФ)... Как отметили участники заседания, законопроект не предусматривает каких-либо запретительных мер в отношении самозанятых. В частности, не предусматривается никаких запретов, касающихся предоставления медицинских услуг, пенсионного обеспечения, выезда за рубеж и т.д", - говорится в сообщении пресс-службы СФ.

Невыездные самозанятые

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что самозанятым гражданам, которые не платят налоги, могут запретить выезд за границу.

Совещание было организовано комитетом СФ по бюджету и финансовым рынкам. В нем приняли участие сенаторы, представители Минфина, Минюста, Минздрава, Минтруда, Счетной палаты, Федеральной налоговой службы, государственных внебюджетных фондов.

Глава комитета Сергей Рябухин сообщил, что категория самозанятых граждан в России довольно многочисленна - по разным оценкам, она составляет от 15 до 22 млн человек.

Как говорится в сообщении, действующим законодательством установлен порядок налогового учета физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и оказывающих физическим лицам услуги по репетиторству, по присмотру и уходу за детьми и лицами, нуждающимися в постоянном уходе, по уборке и ведению домашнего хозяйства. На сегодняшний день предусмотрено освобождение этих категорий граждан от обложения налогом на доходы физлиц и страховыми взносами сроком на два года. При этом регионам предоставлено право устанавливать иные виды услуг, доходы от оказания которых освобождаются от налогообложения.

"Вместе с тем в настоящее время сохраняется неопределенность в отношении порядка налогообложения после истечения срока освобождения от уплаты налога на доходы физических лиц и страховых взносов", - приводит пресс-служба СФ слова Рябухина.

Идея о патентах

Сенаторы в готовящемся законопроекте предлагают внести поправки в Налоговый кодекс РФ и предусмотреть для физлиц, оказывающих отдельные виды услуг без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, возможность налогообложения с полученного ими от такой деятельности дохода в виде приобретения патента.

При этом субъекты РФ будут вправе устанавливать размер фиксированного авансового платежа с учетом особенностей своего региона, говорится в сообщении.

"Страховые взносы для данной категории налогоплательщиков предлагается установить в пониженном размере - 5 процентов от минимального размера оплаты труда в месяц единым платежом (3 процента - на обязательное пенсионное страхование и 2 процента - на обязательное медицинское страхование), - сообщили в пресс-службе.

По словам Рябухина, эти изменения позволят создать для самозанятых прозрачные условия ведения деятельности и уплаты налога на доходы физлиц и страховых взносов.

"В законе должны быть механизмы, которые позволили бы этой категории граждан легализоваться, выйти из тени, и чем быстрее это произойдет, тем лучше", - сказал сенатор.

Без понятия

Со своей стороны вице-спикер СФ Евгений Бушмин отметил необходимость определения в законодательстве самого понятия "самозанятые", механизма их налогообложения и участия региональных и местных органов власти в этом процессе.

По его мнению, самозанятые, получающие от своей деятельности доход ниже прожиточного минимума, не должны покупать патент. Бушмин подчеркнул, что регистрацию самозанятых следует осуществлять в заявительном, а не разрешительном порядке, говорится в сообщении.