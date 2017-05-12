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В России Взрыв в метро Петербурга

Суд арестовал подозреваемого в причастности к теракту в Петербурге Эрматова

Он заключен под стражу до 10 июля

Суд арестовал подозреваемого в причастности к теракту в Петербурге Эрматова
Мухаммадюсуп Эрматов в Басманном суде
Фото: ТАСС, Дмитрий Серебряков

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы арестовал до 10 июля Мухаммадюсупа Эрматова, предполагаемого пособника исполнителя теракта в метро Санкт-Петербурга 3 апреля.

"Ходатайство следственных органов об избрании в отношении Эрматова Мухаммадюсупа меры пресечения в виде заключения под стражу подлежит удовлетворению", - огласила постановление судья Юлия Сафина.

Позиция седователя

В суде следователь в обоснование своего ходатайства заявил, что в доме Эрматова было найдено взрывное устройство, аналогичное тому, что было использовано при теракте.

"По месту проживания Эрматова было найдено взрывное устройство, сделанное из огнетушителя, аналогичное тому, которое привел в действие в метро Джалилов. В ходе допроса брат Эрматова сообщил, что это устройство принес Эрматов", - сказал следователь. При этом он отметил, что подозреваемый свою вину не признает. Прокурор просил суд ходатайство следствия удовлетворить.

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Речь адвоката

Со своей стороны адвокат просил не арестовывать своего клиента. "Никаких очевидных доказательств вины Эрматова не имеется, все эти обвинения - не что иное как вброс в политическое поле", - сказал защитник.

"Квартиру Эрматов снимал с другими людьми, нет доказательств, что взрывное устройство принадлежит ему", - отметил адвокат. Кроме того, адвокат предположил, что Эрматов был избит при задержании. "Скажите, что за ссадина у вас на переносице? Вас били при задержании?" - спросил он.

Эрматов ответил, что ему "был нанесен один удар". При этом он оставил вопрос своего ареста на усмотрение суда.

Эрматов подозревается в терроризме (часть 3 статьи 205 УКРФ ) и незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ (статья 221.1 УКРФ).

По данным СМИ, Эрматов является родным братом ранее арестованного в Санкт-Петербурге Ибгаримжона Эрматова, который проживал там в одной квартире вместе со всеми остальными задержанными фигурантами дела.

О задержании в столице жителя одной из среднеазиатских республик Эрматова накануне "Интерфаксу" сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности России.

Операция ФСБ

"ФСБ России в рамках отдельного следственного поручения СК России 11 мая 2017 года в Москве осуществлен розыск и задержание гражданина одной из

среднеазиатских республик Эрматова М.Б., причастного к незаконному обороту взрывчатых веществ, являющегося связью совершившего 3 апреля 2017 года подрыв самодельного взрывного устройства в метро Санкт-Петербурга террориста-смертника Агбаржона Джалилова", - сказали в ЦОСе.

В ФСБ отметили, что в настоящее время осуществляется комплекс оперативных мероприятий и следственных действий "по проверке Эрматова на причастность к расследуемому теракту".

3 апреля в результате взрыва самодельной бомбы в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге погибли 15 человек, в том числе предполагаемый террорист. Следствие считает, что бомбу взорвал террорист-смертник, выходец из Киргизии А.Джалилов.

Задержание организатора теракта в Петербурге

17 апреля ФСБ России сообщила, что подозреваемый в подготовке террориста-смертника, 26-летний Аброр Азимов задержан в Одинцовском районе Московской области. Басманный суд Москвы отправил его под арест до начала июня.

19 апреля спецслужба сообщила, что по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга в поселке Московский (Новая Москва) задержан старший брат организатора расследуемого преступления Азимова - Акрам Азимов. По данным ФСБ, Акрам Азимов "оказывал пособническую помощь по переправке денежных средств, использованных при подготовке теракта, а также по организации канала связи с эмиссарами международных террористических организаций".

Всего арестовано

Всего по делу арестованы 10 человек (шестеро в Санкт-Петербурге и четверо в Москве), шестерым задержанным в северной столице накануне было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "б" частью 3 статьи 205 УК РФ и частью 2 статьи 222.1 УК РФ (террористический акт; незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Теги: Москва, Петербург
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