Суд арестовал подозреваемого в причастности к теракту в Петербурге Эрматова

Он заключен под стражу до 10 июля

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы арестовал до 10 июля Мухаммадюсупа Эрматова, предполагаемого пособника исполнителя теракта в метро Санкт-Петербурга 3 апреля.

"Ходатайство следственных органов об избрании в отношении Эрматова Мухаммадюсупа меры пресечения в виде заключения под стражу подлежит удовлетворению", - огласила постановление судья Юлия Сафина.

Позиция седователя

В суде следователь в обоснование своего ходатайства заявил, что в доме Эрматова было найдено взрывное устройство, аналогичное тому, что было использовано при теракте.

"По месту проживания Эрматова было найдено взрывное устройство, сделанное из огнетушителя, аналогичное тому, которое привел в действие в метро Джалилов. В ходе допроса брат Эрматова сообщил, что это устройство принес Эрматов", - сказал следователь. При этом он отметил, что подозреваемый свою вину не признает. Прокурор просил суд ходатайство следствия удовлетворить.

Речь адвоката

Со своей стороны адвокат просил не арестовывать своего клиента. "Никаких очевидных доказательств вины Эрматова не имеется, все эти обвинения - не что иное как вброс в политическое поле", - сказал защитник.

"Квартиру Эрматов снимал с другими людьми, нет доказательств, что взрывное устройство принадлежит ему", - отметил адвокат. Кроме того, адвокат предположил, что Эрматов был избит при задержании. "Скажите, что за ссадина у вас на переносице? Вас били при задержании?" - спросил он.

Эрматов ответил, что ему "был нанесен один удар". При этом он оставил вопрос своего ареста на усмотрение суда.

Эрматов подозревается в терроризме (часть 3 статьи 205 УКРФ ) и незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ (статья 221.1 УКРФ).

По данным СМИ, Эрматов является родным братом ранее арестованного в Санкт-Петербурге Ибгаримжона Эрматова, который проживал там в одной квартире вместе со всеми остальными задержанными фигурантами дела.

О задержании в столице жителя одной из среднеазиатских республик Эрматова накануне "Интерфаксу" сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности России.

Операция ФСБ

"ФСБ России в рамках отдельного следственного поручения СК России 11 мая 2017 года в Москве осуществлен розыск и задержание гражданина одной из

среднеазиатских республик Эрматова М.Б., причастного к незаконному обороту взрывчатых веществ, являющегося связью совершившего 3 апреля 2017 года подрыв самодельного взрывного устройства в метро Санкт-Петербурга террориста-смертника Агбаржона Джалилова", - сказали в ЦОСе.

В ФСБ отметили, что в настоящее время осуществляется комплекс оперативных мероприятий и следственных действий "по проверке Эрматова на причастность к расследуемому теракту".

3 апреля в результате взрыва самодельной бомбы в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге погибли 15 человек, в том числе предполагаемый террорист. Следствие считает, что бомбу взорвал террорист-смертник, выходец из Киргизии А.Джалилов.

17 апреля ФСБ России сообщила, что подозреваемый в подготовке террориста-смертника, 26-летний Аброр Азимов задержан в Одинцовском районе Московской области. Басманный суд Москвы отправил его под арест до начала июня.

19 апреля спецслужба сообщила, что по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга в поселке Московский (Новая Москва) задержан старший брат организатора расследуемого преступления Азимова - Акрам Азимов. По данным ФСБ, Акрам Азимов "оказывал пособническую помощь по переправке денежных средств, использованных при подготовке теракта, а также по организации канала связи с эмиссарами международных террористических организаций".

Всего арестовано

Всего по делу арестованы 10 человек (шестеро в Санкт-Петербурге и четверо в Москве), шестерым задержанным в северной столице накануне было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "б" частью 3 статьи 205 УК РФ и частью 2 статьи 222.1 УК РФ (террористический акт; незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).