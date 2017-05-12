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Офицер Барнаульского гарнизона осужден на десять лет за взятку в 10 млн рублей

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Командир одной из воинских частей Барнаульского гарнизона осужден на 10 лет лишения свободы за взятку в 10 млн рублей. Об этом сообщили в Главной военной прокуратуре (ГВП).

"Барнаульским гарнизонным военным судом теперь уже бывший командир одной из воинских частей признан виновным по части 6 статьи 290 (получение взятки в особо крупном размере) и части 3 статьи 285 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РФ и приговорен к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также лишен воинского звания "майор", - говорится в сообщении ГВП.

По данным прокуратуры, командир части, являясь районным представителем государственного заказчика, за взятку в размере 10 млн рублей подписал акты выполненных работ с заведомо недостоверными сведениями об объемах оказанных ООО "Чистюля" услуг по санитарному содержанию объектов воинской части. На основании этих документов коммерсантам необоснованно были перечислены деньги.

Кроме того, суд конфисковал у офицера в доход государства денежные средства, соответствующие полученной им части взятки в размере более 2 млн рублей, и удовлетворил гражданский иск военного прокурора в защиту интересов государства на сумму более 15,7 млн рублей.

Теги: Минобороны РФ
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