Экс-глава Татфондбанка возвращен из больницы в следственный изолятор

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Фигурант уголовного дела о должностных преступлениях, экс-глава Татфондбанка Роберт Мусин, который в начале недели в связи с ухудшением здоровья был экстренно госпитализирован в одну из больниц Казани, возвращен в пятницу в следственный изолятор.

"Роберт Мусин прошел необходимое обследование в медицинском учреждении, получил лечение, состояние его стабилизировалось, и сегодня он был возвращен из медицинского учреждения в тот же следственный изолятор, где находился до этого", - сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе управления ФСИН России по Татарстану.

Ранее со ссылкой на УФСИН сообщалось, что следственно арестованный Мусин 9 мая в связи с ухудшением здоровья был экстренно госпитализирован из СИЗО в одну из больниц Минздрава Татарстана.

Следственные органы возбудили в отношении бывшего председателя правления Татфондбанка Мусина дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), а 3 марта Советский районный суд Казани по этому делу арестовал его и поместил под стражу сроком до 16 июля.

После этого следствие возбудило еще два уголовных дела - оба по ч.2 ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

В следственном управлении СКР по Татарстану сообщали "Интерфаксу", что эти дела были объединены в одно производство: по состоянию на 24 апреля по ч.4 ст.159 УК Р.Мусин являлся обвиняемым, а по ст.201 УК - подозреваемым.

Банк России 3 марта отозвал лицензию у Татфондбанка, 11 апреля Арбитражный суд Татарстана признал банк банкротом.