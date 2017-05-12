Экс-следователь оспорил в суде отказ Медведева и Собянина от депутатских мандатов

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы 16 мая рассмотрит иск экс-следователя Игоря Степанова к ЦИК РФ из-за отказа премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и мэра Москвы Сергея Собянина от мандатов в депутаты Госдумы, сообщила пресс-секретарь суда Юлия Шухинина.

"Зарегистрировано исковое заявление Степанова к Центризбиркому, в котором он просит признать незаконным постановление, утвердившее отказ Дмитрия Медведева и Сергея Собянина от мандатов депутатов Госдумы", - сказала Шухинина в пятницу "Интерфаксу".

По ее словам, Степанов утверждает, что таким решением ЦИК РФ нарушил его права избирателя: истец на парламентских выборах голосовал за "Единую Россию" и хотел бы видеть Медведева и Собянина в составе Госдумы.

Выборы депутатов Госудумы состоялись 18 сентября 2016 года. Ряд баллотировавшихся от "Единой России" после выборов отказались от полученных ими депутатских мандатов. В частности, мандат премьера РФ Дмитрия Медведева был передан активисту ОНФ Николаю Будуеву, а мандат мэра Москвы Сергея Собянина - Николаю Антошкину.