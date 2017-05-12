Могерини увидела европейский подход к безопасности в сочетании жесткой и мягкой силы

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - У Европы свой подход к безопасности, сочетающий мягкую и жесткую силу, заявила Верховный представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини.

"ЕС представляет собой уникальную смесь из жесткой и мягкой силы", - сказала она в пятницу, выступая в Таллине на конференции имени первого послевоенного президента Эстонии Леннарта Мери.

Могерини пояснила, что если проанализировать любой кризис или угрозу безопасности в современном мире, "вы поймете, что применение жесткой силы, военные средства необходимы, однако их всегда недостаточно".

"Военная сила нужна, но необходимо и применение мягкой силы, разведданных, цифровой обработки сведений, гуманитарной деятельности и работы по развитию", - считает глава внешней политики ЕС. Даже изменения климата, по ее словам, "теперь относятся к вопросам безопасности".

Могерини отметила, что, если Евросоюзу удастся увеличить потенциал своей жесткой силы, то это сочетание мягкой и жесткой силы позволит ЕС "самим позиционировать свои возможности, что может оказаться очень полезным нашим партнерам по всему миру".

"Мир сложен и нет единого средства, который был бы способен противостоять этому", - подчеркнула она.