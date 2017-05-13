Помощник главы Минздрава заявил об отражении атак на компьютеры министерства

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Министерство здравоохранения России отразило атаки на компьютерную инфраструктуру ведомства, сообщил помощник министра здравоохранения Никита Одинцов.

"Сообщаю, что @MINZDRAV_RF оперативно отразил начавшиеся атаки и закрыл уязвимости", - написал Одинцов в твиттере.

Как сообщалось, российская "Лаборатория Касперского" зафиксировала около 45 тыс. атак программой-шифровальщиком "WannaCry" в 74 странах по всему миру. В наибольшей степени заражению подверглась Россия.

Ранее об отражении хакерских атак на ведомственные серверы заявили в МВД России.