Задержанные на Красной площади активисты вышли из полиции

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Всех активистов, в том числе Ильдара Дадина, задержанных на Красной площади в центре Москвы, отпустили из полиции после составления протоколов о нарушении правил пикетирования.

"Мы на свободе", - написал на своей странице в фейсбуке один из задержанных, активист Сергей Ожич.

В свою очередь другая задержанная активистка, Ирина Яценко, также в "Фейсбуке" сообщила, что в отношении всех задержанных были составлены протоколы о совершении административного правонарушения по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение правил пикетирования). Она уточнила, что всего задержано было 10 человек.

"Интерфакс" не располагает комментариями официальных представителей полиции по поводу данной информации.

Как сообщалось, вечером в пятницу полицейские задержали И.Дадина и еще нескольких активистов на Красной площади и отвезли их в отдел внутренних дел "Китай-город". Защитник Дадина Николай Зборошенко сообщил "Интерфаксу", что на Красной площади активисты читали Конституцию РФ.

Ранее Дадин стал первым и пока единственным осужденным по статье 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) после ее появления в новой редакции УК РФ летом 2014 года. В декабре 2015 года он был признан виновным и приговорён к трём годам лишения свободы, впоследствии наказание было снижено до 2,5 лет. Он был отправлен сначала в карельскую, а затем в алтайскую колонию.

22 февраля этого года президиум Верховного суда РФ постановил приговор отменить, И.Дадина освободить и признать за ним право на реабилитацию. 26 февраля он покинул алтайскую колонию.

10 марта Дадин был задержан во время пикета у здания Федеральной службы исполнения наказаний, но отпущен из отделения полиции без составления протокола.

2 апреля Дадин был задержан в ходе одиночного пикета у здания столичного главка МВД РФ на Петровке,38 и затем оштрафован судом на 15 тыс. рублей за нарушение правил пикетирования. Он уже обжаловал данное решение, так как считает свое задержание незаконным.