Полицейский сбил на переходе в Челябинске двоих детей

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - ДТП с участием сотрудника полиции произошло в Челябинске в пятницу вечером, пострадали двое детей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

"46-летний сотрудник полиции, управляя автомобилем "Шевроле", сбил на улице Российской в Челябинске двух несовершеннолетних мальчиков 2008 года рождения, которые получили телесные повреждения. Полицейский незамедлительно оказал доврачебную медицинскую помощь пострадавшим и вызвал скорую помощь", - отмечается в сообщении.

Алкогольного опьянения у сотрудника полиции не выявлено. Как установили сотрудники ГИБДД, дети переходили проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, на разрешающий сигнал светофора.

Главное управление МВД России по Челябинской области по данному факту проводит служебную проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего.