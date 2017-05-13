В МВД РФ опровергли данные о сбоях в работе подразделений ГИБДД

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Сбоев в работе подразделений ГИБДД на территории РФ не было, сообщила "Интерфаксу" в субботу официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сбои в работе инфраструктуры, обеспечивающей предоставление гражданам государственных услуг по линии Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, отсутствуют. Оказание услуг осуществляется в штатном режиме", - сказала она.

Ранее в СМИ сообщалось о том, что во многих подразделения ГИБДД на территории страны перестали оказывать услуги и выдавать водительские удостоверения из-за сбоев.