Что произошло за день: суббота, 13 мая

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Сборная России разгромила Словакию на ЧМ по хоккею и вышла в плей-офф.

- Власти США завершили соглашением с ответчиком первое дело на основании "акта Магнитского".

- МВД Чечни по итогам проверки не нашло подтверждений притеснения геев в республике. Ведомство намерено обратиться в суд в связи с распространением ложной информации.

- Сергей Собянин внес в Мосгордуму законопроект о дополнительных гарантиях жителям сносимых пятиэтажек

- После атаки программы-шифровальщика WannaCry на компьютеры в десятках стран мира Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России (FinCert) подтвердил массовые рассылки банкам вредоносного программного обеспечения. Однако фактов компрометации ресурсов кредитных организаций обнаружено не было.