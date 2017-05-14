Один человек погиб и семеро пострадали в дорожной аварии с полицейской машиной в Тульской области

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Полицейская машина, возвращавшаяся в районный отдел полиции, попала в аварию в городе Ясногорске Тульской области, один человек погиб, семеро пострадали, сообщил в воскресенье "Интерфаксу" начальник пресс-службы областного УМВД Андрей Ярцев.

По его словам, накануне в 23:05 по московскому времени сотрудники полиции на служебном автомобиле марки УАЗ возвращались с профилактического мероприятия. В машине, помимо четырех сотрудников полиции, находились две 17-летние девушки, которых везли в районный отдел для составления протокола о правонарушении.

Навстречу полицейской машине выехала машина марки ВАЗ-2112. В результате лобового столкновения пострадали все находившиеся в УАЗ сотрудники полиции и задержанные подростки, в ВАЗ тяжелые травмы получили водитель и пассажир. Позже водитель ВАЗ скончался в машине скорой помощи, остальные пострадавшие в аварии госпитализированы в больницы Тулы и Ясногорска.

Обстоятельства ДТП выясняются.