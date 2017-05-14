Путин описал питательную среду для терроризма

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Питательной средой для международного терроризма и экстремизма является социальная неустроенность и колоссальный разрыв в уровне развития стран и регионов, без преодоления стагнации в глобальном экономическом развитии с этими вызовами не справиться, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Все более очевидны риски фрагментации глобального экономического и технологического пространства, протекционизм становится нормой, а его скрытыми формами являются односторонние нелегитимные ограничения, в том числе и на поставку и распространение технологий", - сказал Путин, выступая на открытии форума "Один поезд - один путь".

Он подчеркнул, что идеи открытости, свободы торговли сегодня все чаще отвергаются. "Причем часто теми, кто недавно совсем выступал их поборниками", - сказал глава государства.

Дисбалансы в социально-экономическом развитии, кризис прежней модели глобализации ведут к негативным последствиям в отношениях между государствами и международной безопасности, считает президент РФ. "Бедность, социальная неустроенность, колоссальный разрыв в уровне развития стран и регионов порождают питательную среду для международного терроризма, экстремизма, незаконной миграции. Мы не справимся с этими вызовами, если не преодолеем стагнацию, застой в глобальном экономическом развитии", - отметил Путин.