Что произошло за день: воскресенье, 14 мая

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Москве прошел митинг горожан, не согласных с проектом сноса пятиэтажек. Акция на проспекте Академика Сахарова была согласована. По оценкам полиции, в ней приняли участие восемь тысяч человек, Алексей Венедиктов сообщил о 20 тысячах присутствовавших на митинге. Сергей Собянин пообещал, что власти прислушаются к мнению москвичей.

- Минобороны РФ сообщило, что запущенная КНДР ракета упала в 500 км от территории России. Как заявили в ведомстве, "никакой опасности Российской Федерации данный ракетный пуск не представлял".

- Владимир Путин в рамках китайского международного форума "Один пояс, один путь" провел переговоры, в том числе, с Си Цзиньпином и Милошом Земаном. А также сыграл на рояле перед переговорами с китайским лидером.

- Эммануэль Макарон официально вступил в должность президента Франции.

- Пропавший неделю назад в селе Липецкой области 4-летний мальчик был найден мертвым в канализационной яме возле дома.

- В ночь на воскресенье в нескольких районах Москвы было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации сероводорода.