Мосгорсуд отменил приговор фигуранту дела об обналичивании 23 млрд рублей

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Московский городской суд отменил вынесенный в декабре 2016 года приговор Хамовнического суда Мусе Исраилову, обвиняемому в причастности к обналичиванию 23 млрд рублей через банк "Адмиралтейский", и направил его уголовное дело на новое рассмотрение, сообщает в понедельник газета "Коммерсант".

"Мосгорсуд отменил приговор и направил на новое рассмотрение уголовное дело Мусы Исраилова, обвиняемого в причастности к обналичиванию 23 млрд руб. через банк "Адмиралтейский". В декабре 2016 года Хамовнический суд столицы назначил признавшему вину и заключившему соглашение о сотрудничестве Исраилову 3,5 года колонии. Защита в своей жалобе настаивала на том, что приговор оказался слишком суровым, поскольку суд первой инстанции не изучил всех обстоятельств, связанных с заключением досудебного соглашения", - говорится в статье.

Издание напоминает, что, по версии Главного следственного управления ГУ МВД по Москве, обвиняемый являлся создателем разветвленной сети фирм-однодневок, которые были использованы для незаконного обналичивания крупных денежных средств через банк "Адмиралтейский".

По данным следствия, Исраилов в течение 2011-2015 годов в составе преступной группы принял активное участие в обналичивании 23 млрд рублей, присвоении руководством банка 210 млн рублей, а также незаконном получении в виде вознаграждения почти 546 млн рублей. По итогам расследования ему инкриминировали пособничество в хищении денежных средств (ч. 5 ст. 33 УК РФ и ч. 4 ст. 160 УК РФ), а также пособничество в незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 33 и ч. 2 ст. 172 УК РФ). Свою вину он полностью признал, раскаялся, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и помог следствию в раскрытии преступлений.

Тем не менее, как отмечается в публикации, с приговором Хамовнического суда защита Исраилова не согласилась и обратилась с апелляционной жалобой в Мосгорсуд. Тот рассмотрел ее и, вопреки возражениям следствия и прокуратуры, пришел к выводу, что "приговор был вынесен необоснованно" из-за лишения участников судопроизводства прав, предусмотренных уголовно-процессуальным кодексом РФ.