В Тюменской области начали строить дамбу из-за угрозы затопления федеральной трассы

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Строительство дамбы, которая должна помочь избежать угрозы затопления паводковыми водами федеральной трассы Р-402 Тюмень - Ишим - Омск, началось накануне в Тюменской области на участке с 354-го по 356-й км дороги.

Строительство дамбы вызвано ростом уровня воды в реке Ишим, протекающей по территории Абатского района, сообщается на сайте ГУ МЧС по Тюменской области. К 13 мая вода в реке за сутки поднялась на 71 см, достигнув отметки 975 см.

Дамбу строят подрядные организации ФКУ "Уралуправтодор" совместно с сотрудниками регионального МЧС. По словам начальника "Уралуправтодор" Алексея Борисова, она сможет предотвратить подтопление трассы в случае подъема воды еще на 1,5 метра.

Ранее сообщалось, что 11 мая в Абатском районе из-за подъема воды в реке Ишим был введен режим ЧС.