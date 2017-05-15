Плавучие опоры для перевозки арок Керченского моста вывели на воду

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - "Севморзавод" (Севастополь) построил четыре понтона для монтажа арок Керченского моста и спустил конструкции на воду, сообщил в понедельник информационный центр проекта "Крымский мост".

"Севастопольские судостроители приступили к завершающему этапу создания плавсистемы, которая доставит арки Крымского моста с керченской технологической площадки к месту монтажа - на фарватерные опоры в Керченском проливе", - говорится в пресс-релизе.

Понтоны плавсистемы вывели из сухих доков "Севморзавода". Теперь корабелы объединят их с помощью шести балок весом около 75 тонн каждая в плавучие опоры катамаранного типа, снабдят так называемой обстройкой, которая позволит при необходимости изменять осадку плавопор.

Работы проводятся под надзором Российского речного регистра судоходства. Общий объем изготовления металлоконструкций плавсистемы составляет более 2,6 тыс. тонн.

"В итоге мостостроители получат транспортный комплекс, который позволит с помощью буксиров поочередно доставить по морю к месту монтажа в Керченском проливе готовые арочные пролетные конструкции - сначала железнодорожную, затем автодорожную", - отмечается в пресс-релизе.

Доставка арочных пролетов (весом почти 6 тысяч тонн железнодорожный и более 4 тысяч тонн автодорожный) к фарватеру запланирована на конец августа-начало сентября этого года.

19-километровый Керченский мост станет самым длинным в России и соединит Крымский полуостров с материковой частью РФ автомобильной и железной дорогой. Движение машин по мосту откроется в декабре 2018 года, поездов - 1 декабря 2019 года. Стоимость объекта составляет 227,9 млрд рублей в ценах соответствующих лет. Генподрядчик строительства моста - компания "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга.