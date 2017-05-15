В Башкирии осужденный ранил ножом сотрудника колонии

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Возбуждено уголовное дело в отношении осужденного башкирской исправительной колонии №4 по подозрению в нападении на сотрудника пенитенциарного учреждения. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СКР в понедельник.

"По версии следствия, утром 14 мая на территории промышленной зоны ИК-4 УФСИН России по РБ 34-летний осужденный нанес ножевое ранение 29-летнему дежурному сотруднику исправительной колонии", - говорится в сообщении.

Пострадавший с раной в области живота госпитализирован.

Преступные действия заключенного квалифицированы по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов). Ранее мужчина отбывал наказание за причинение тяжкого вреда здоровью человека.