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В России Конфликт России с Турцией

За год число считающих враждебными отношения РФ и Турции упало почти в 6 раз

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Уровень негатива по отношению к Турции в российском обществе снизился, уже половина россиян поддерживают курс на восстановление двусторонних контактов во всех сферах, сообщает ВЦИОМ.

Так, если в начале 2016 года 47% россиян характеризовали российско-турецкие отношения как напряженные, 23% - как враждебные, то сегодня соответствующие ответы дают 24% и 4%, еще 21% называет двусторонние контакты прохладными.

Каждый четвертый (24%) оценивает ситуацию нейтрально, 19% называют отношения "добрососедскими, дружескими, довольно теплыми", показал всероссийский телефонный опрос, проведенный 27-28 апреля среди 1200 респондентов.

Прогресс отношений между РФ и Турцией, по оценкам 31% россиян, очевиден (в феврале 2016 году с этим соглашались лишь 6%). Об усилении напряженности говорят 13% против 49% год назад. Почти каждый второй (48%) полагает, что ситуация не меняется.

"Несмотря на сохранение довольно высокой доли негативных оценок, перелом в общественном сознании произошел: уже 49% россиян согласны с тем, что даже при наличии противоречий России следует поддерживать и развивать сотрудничество с Турцией - в начале 2016 года этой позиции придерживались 19%", - отмечают социологи.

Одновременно с 35% до 12% сократилась доля радикально настроенных респондентов, считающих, что России следует придерживаться политики изоляции по отношению к Турции. Также менее популярен стал вариант политического противодействия, при поддержании экономических и социальных отношений (с 33% до 26%).

Ухудшение отношений

Отношения Москвы и Анкары осложнились после того, как российский бомбардировщик Су-24, принимавший участие в контртеррористической операции в Сирии, был сбит 24 ноября 2015 года турецким истребителем над территорией Сирии.

Инцидент с российским самолетом вызвал жесткую реакцию со стороны российских властей: были применены специальные экономические меры, введен запрет на чартерные авиаполеты, отменен режим безвизовых поездок в РФ, а российским туроператорам надлежало воздерживаться от работы на турецком направлении.

Процесс восстановления двусторонних отношений начался спустя семь месяцев после трагедии с российским Су-24. Это стало возможным после того, как Реджеп Тайип Эрдоган в июне 2016 года направил президенту РФ послание с заверениями в заинтересованности урегулировать возникшую ситуацию и словами глубокого сожаления и извинениями в связи с гибелью российского пилота.

После этого письма Путин поручил правительству начать работу по восстановлению торгово-экономических связей с Турцией.

Теги: Россия, Турция, ВЦИОМ
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