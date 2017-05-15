В РФ разрешат выписывать электронные рецепты на лекарства с наркотиками и психотропами

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Правительственный законопроект о телемедицине предусматривает также возможность выдачи рецептов на лекарства, в том числе на препараты, содержащие наркотические средства в электронной форме.

Соответствующий законопроект размещен в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента РФ.

Документ предусматривает возможность выдачи рецептов на лекарственные препараты, в том числе рецепты на лекарственные препараты, содержащие назначение наркотических средств или психотропных веществ, справок и рецептов на медицинские изделия в форме электронного документа.

В пояснительной записке разработчики проекта закона поясняют, что такой подход позволит "существенно оптимизировать процедуру оформления указанных документов и упростить процедуру получения необходимых лекарственных препаратов".

При этом право выбора пациентом формы рецепта законопроектом не ограничивается. В нем говорится, что по требованию пациента ему по-прежнему может выдаваться бумажный оригинал рецепта с подписью врача.

Проект закона указывает, что рецепты, создаваемые в форме электронного документа, будут направляться непосредственно в аптечные организации. Законопроект предусматривает также утверждение Минздравом РФ общих правил информационного взаимодействия при выдаче электронных рецептов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью врача.

Выдача рецептов, содержащих назначение наркотических средств или психотропных веществ в электронной форме, "позволит обеспечить строгий учет и контроль выписанных рецептов, а также отпускаемых лекарственных препаратов", говорится в пояснительной записке.

Вступление в силу данной нормы законопроекта планируется с 1 января 2019 года.

В целом законопроект предусматривает создание единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, определяются ее оператор, состав обрабатываемых в ней сведений, правовые основы ее функционирования и информационного взаимодействия с иными информационными системами, а также поставщики и пользователи информации.

Порядок организации и проведения консультаций и консилиумов с применением телемедицинских технологий, а также правила идентификации участников дистанционного взаимодействия утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, говорится в проекте закона.

Комментируя данную инициативу, глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин отметил, что "в российских условиях дистанционные медицинские технологии не имеют альтернативы из-за огромных расстояний и крайне низкой плотности населения".

"Проникновение интернета даже в самые отдаленные населенные пункты позволит обеспечить качественную медицинскую помощь тем, кто ее попросту бы не смог получить из-за отсутствия дорог и медицинских учреждений в радиусе нескольких сотен километров. Более того, далеко не по всем вопросам качественные консультации возможны даже в областных центрах", - сказал Левин журналистам.