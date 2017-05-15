Альпинист погиб в горах Сочи

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Смертельную травму получил альпинист во время спуска с горы Орлиные скалы в Хостинском районе Сочи. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России в понедельник.

По словам собеседника агентства, трагедия произошла накануне. На место ЧП прибыли спасатели Хостинского подразделения ЮРПСО (Южного регионального поисково-спасательного отряда), которые при помощи альпинистского снаряжения спустили пострадавшего - жителя Сочи 1953 года рождения - со скального участка. На носилках мужчину транспортировали к туристической тропе Агурского ущелья.

На спуске у мужчины перестал прощупываться пульс, было принято решение проводить сердечно-легочную реанимацию. "Прибывшие к месту происшествия сотрудники скорой помощи продолжили реанимационные мероприятия. К сожалению, совместные действия спасателей и врачей результатов не принесли", - сказал собеседник агентства.