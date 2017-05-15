Из-за холодной весны клещи стали кусать петербуржцев втрое реже

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Количество пострадавших от укуса клещей петербуржцев пока существенно ниже, чем в прошлом году, сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Чхинджерия журналистам в понедельник.

"На сегодняшний день с начала сезона поступили 425 обращений по поводу присасывания клещей. Из них 74 ребенка. В черте города пострадали 38 человек. Больше всего, как всегда, в Пушкинском, Курортном и Красногвардейском районе. Два случая клещевого боррелиоза, в одном случае - у ребенка", - сказала Чхинджерия.

По ее словам, погода в текущем году не благоприятствует раннему появлению клещей. "На сегодняшний день в 2,5-3 раза меньше, чем за тот же период прошлого года", - добавила она.

Случаев заражения клещевым энцефалитом в Петербурге в этом сезоне пока не зарегистрировано. Тем не менее, специалисты рекомендуют делать прививки от этой болезни.