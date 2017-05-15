Путин прилетел в Иркутск на совещание по ликвидации последствий паводков и пожаров

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин прибыл в Иркутск, где планирует провести совещание по вопросам ликвидации последствий паводков и пожаров в Сибирском и Уральском федеральных округах.

Президент прилетел в Иркутский регион из Пекина, где принимал участие в международном форуме "Один пояс - один путь".

2 мая во время видеоконференции с пострадавшими от природных пожаров Бурятией и Иркутской областью, Путин пообещал лично проверить ход восстановительных работ, как он это делал в предыдущие годы.

Тогда же президент поручил главе МЧС России принять всех меры для предотвращения распространения пожаров в Сибири и других пожароопасных регионах страны.

28 апреля на всей территории Сибирского федерального округа МЧС был введен режим чрезвычайной ситуации из-за осложнения пожарной обстановки, вызванного сухой, жаркой и ветреной погодой.

Особо острая ситуация с природными пожарами сложилась в Иркутской области и Бурятии, там сгорели около 100 жилых домов.

В Иркутской области в результате пожаров наиболее пострадали два района - Киринский и Аларский районы. Пожар в иркутском поселке Бубновка на реке Лена, где проживали 433 человека, уничтожил 2/3 домов. По данным МЧС, причиной стало короткое замыкание из-за ураганного ветра.

Власти Иркутской области приняли решение не восстанавливать сгоревшие дома и социальные объекты в Бубновке, а предоставить погорельцам жилье в других населенных пунктах Киренского района. Все желающие могут также бесплатно получить древесину для строительства индивидуальных домов.

Более 200 человек уже вернулись в поселок, остальные находятся в пунктах временного размещения или у родственников.

Ранее сообщалось, что режим ЧС из-за высокого уровня реки Ишим действует в Казанском, Ишимском, Абатском районах, а также в городе Ишиме (Тюменская область).