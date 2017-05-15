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МИД РФ раскритиковал Грузию за комментарий о статусе Лужкова

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Москве обратили внимание на заявление грузинских властей о внесении бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова в список "нежелательных лиц" из-за его предыдущих посещений Абхазии и Южной Осетии, заявляют, что Тбилиси продолжает подрывать процесс оздоровления двусторонних отношений.

"Как видим, официальный Тбилиси продолжает систематические провокации, подрывающие процесс оздоровления отношений с Россией. Рационально объяснить такое поведение трудно - ведь российско-грузинская нормализация приносит осязаемые выгоды экономике и гражданам Грузии. Как бы то ни было, МИД России вынужден вновь привлечь внимание российских граждан к необходимости тщательно взвешивать риски, связанные с поездками в Грузию", - говорится в комментарии МИД РФ в связи с применением Тбилиси так называемого "Закона об оккупированных территориях".

Тем временем, как отмечают на Смоленской площади, "к Лужкову местные власти по понятным причинам не решились реально применить санкции "Закона об оккупированных территориях" и объявили "вердикт" уже после того, как он покинул "гостеприимную Грузию".

"Однако в последние годы бывали, к сожалению, и другие случаи - российские граждане в аналогичной ситуации неоднократно подвергались штрафам и даже тюремному заключению. Напомним, что вышеуказанный закон предусматривает в качестве наказания штраф до $3 тыс. или тюремное заключение сроком до 4 лет", - отмечают в МИД РФ.

Ранее грузинские СМИ со ссылкой на министра внутренних страны дел Шалву Хуцишвили сообщили, что власти Грузии собираются запретить бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову въезд в страну, внеся его в так называемый черный список.

Теги: Грузия, Юрий Лужков, МИД РФ
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