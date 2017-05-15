Главные новости
МоскваНачальник московского метрополитена Пегов покинет свой постВ миреМеркель пригрозила выводом немецкого военного контингента с базы "Инджирлик"В РоссииВ "Лаборатории Касперского" заявили о двух новых модификациях вируса WannaCry
В России

Назначена дата предварительного слушания по делу Меламеда

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Черемушкинский суд Москвы в пятницу проведет предварительные слушания по делу в отношении экс-главы "Роснано" Леонида Меламеда и бывшего финансового директора госкорпорации Святослава Понурова, обвиняемых в растрате более 220 млн рублей.

Согласно данным на сайте суда, в понедельник судьей Марией Барановой было вынесено постановление о назначении предварительного слушания по делу в отношении экс-руководителей "Роснано" на 19 мая в 15.00.

В ходе предварительного слушания, которое, согласно законодательству, пройдет в закрытом режиме, стороны обсудят процессуальные вопросы, а также заявят ходатайства, которые могут быть рассмотрены судом до назначения даты рассмотрения дела по существу. Кроме того, может быть решен вопрос о мере пресечения для фигурантов на время рассмотрения

По итогам предварительных слушаний, будет назначена дата рассмотрения дела по существу.

Меламед и Понуров 10 мая были отпущены на свободу в связи с истечением предельного срока их содержания под домашним арестом и под стражей соответственно. В тот же день официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной сообщил, что руководитель ведомства Юрий Чайка 10 мая утвердил обвинительное заключение по делу и отправил его в суд. По словам Куренного, Чайка после дополнительной проверки отменил ранее вынесенное постановление своего заместителя от 2 мая 2017 года о возврате дела в отношении бывших топ-менеджеров "Роснано" на доследование в связи с обнаруженными "грубейшими нарушениями уголовно-процессуального законодательства".

Меламеду предъявлено обвинение в организации растраты. По версии следствия, экс-глава "Роснано" принял на работу в корпорацию подконтрольных ему Андрея Малышева и Понурова, после чего инициировал вопрос о привлечении фирмы-советника для оказания корпорации "Роснано" услуг, необходимости в которых не было. В 2008 году финансовый директор Понуров как председатель тендерного комитета, будучи в сговоре с Меламедом, обеспечил победу в конкурсе по отбору советника фирме "Алемар", совладельцем которой являлся Меламед, после чего разработал проект договора об оказании услуг, который, в свою очередь, подписал заместитель главы "Роснано" Малышев. Таким образом, в период с февраля по июль 2009 года необоснованно были израсходованы средства корпорации на общую сумму более 220 млн рублей, считает следствие.

По мнению СКР, "Алемар" не выполнил заявленные в договоре работы, с нарушением сроков представил переоформленные инвестиционные проекты, разработанные сотрудниками корпорации.

В свою очередь сторона защиты и "Роснано" настаивают на отсутствии какого-либо ущерба госкорпорации от действий Меламеда и Понурова.

Меламед по ходатайству следствия был отправлен под домашний арест 3 июля 2015 года, Понуров был взят под стражу, Малышеву, находящемуся за границей, было заочно предъявлено обвинение, после чего его заочно арестовали.

Теги: Леонид Меламед, Роснано
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Суд подтвердил отказ рассматривать иск противников передачи Исаакия РПЦСуд подтвердил отказ рассматривать иск противников передачи Исаакия РПЦ
Ранее в различные суды Петербурга подавались иски о признании незаконным распоряжения, касающегося передачи Исаакиевского собораПодробнее
В "Лаборатории Касперского" заявили о двух новых модификациях вируса WannaCryВ "Лаборатории Касперского" заявили о двух новых модификациях вируса WannaCry
По мнению сотрудников IT-компании, новые версии создали не авторы оригинального вируса-вымогателяПодробнее
"Левада-центр" оспорил норму о приравнивании социсследований к политической деятельности"Левада-центр" оспорил норму о приравнивании социсследований к политической деятельности
Аналитический Центр обжаловал в Конституционном суде поправки в закон об НКО-"иноагентах", внесенные в июне 2016 годаПодробнее
Путин утвердил стратегию экономической безопасности РФ до 2030 годаПутин утвердил стратегию экономической безопасности РФ до 2030 года
Правительство должно будет в течение трех месяцев разработать меры, необходимые для реализации этой стратегииПодробнее
Путин описал питательную среду для терроризмаПутин описал питательную среду для терроризма
Президент России предложил преодолевать застой в мировом экономическом развитииПодробнее
МВД Чечни не нашло подтверждений притеснения геев в республикеМВД Чечни не нашло подтверждений притеснения геев в республике
В ведомстве сочли распространенную СМИ информацию ложной и решили обратиться в судПодробнее
ЦБ РФ зафиксировал массовые рассылки банкам вредоносного ПОЦБ РФ зафиксировал массовые рассылки банкам вредоносного ПО
Фактов компрометации ресурсов кредитных организаций не зафиксировано, заверил регуляторПодробнее
Рогозин пообещал изучить идею отказа от сотрудничества по МКСРогозин пообещал изучить идею отказа от сотрудничества по МКС
Вице-премьер потребовал объективного анализа ситуации от РоскосмосаПодробнее
МВД РФ сообщило о локализации кибератаки на свои серверыМВД РФ сообщило о локализации кибератаки на свои серверы
Блокировано около тысячи зараженных компьютеров, проводятся работы по уничтожению вирусаПодробнее
Суд арестовал подозреваемого в причастности к теракту в Петербурге ЭрматоваСуд арестовал подозреваемого в причастности к теракту в Петербурге Эрматова
Он заключен под стражу до 10 июляПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Митинг по вопросу реновации в Москве7 фото
14 мая
Митинг по вопросу реновации в Москве
Лучшие фото недели10 фото
12 мая
Лучшие фото недели
57-я Венецианская биеннале современного искусства9 фото
11 мая
57-я Венецианская биеннале современного искусства
Все фотогалереи
Цитата дня

Не могу сказать, что я играл, я просто нажимал двумя-тремя пальцами на клавиши в ожидании нашего китайского друга и партнера

Владимир Путин о своей игре на рояле перед встречей с Си Цзиньпином

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
МоскваНачальник московского метрополитена Пегов покинет свой постВ миреМеркель пригрозила выводом немецкого военного контингента с базы "Инджирлик"В РоссииВ "Лаборатории Касперского" заявили о двух новых модификациях вируса WannaCryЭкономикаМинэкономразвития сообщило о достижении таргета в 4% по годовой инфляции
Макрон и Меркель договорились о создании плана действий по укреплению ЕС
В СКР рассказали о планах поддержать учреждение движения "Юные следователи"
В Эстонии безрецептурные лекарства обеспечили аннотациями на русском и английском
Что произошло за день: понедельник, 15 мая
"Газпром" в I квартале увеличил поставки газа в Донбасс на 11%
Фотохроника 15 мая
Стал известен состав сборной России по хоккею на матч с Латвией
Назначена дата предварительного слушания по делу Меламеда
Генсек ООН осудил пуск ракеты КНДР и призвал Пхеньян вернуться к процессу денуклеаризации
Чистая прибыль "Газпрома" по РСБУ в I кв. рухнула на 42%
"Роснефтегаз" не будет платить дивиденды за весь 2016 год из-за убытка
Финал конкурса рабочих профессий WorldSkills начался в Краснодаре
МИД РФ раскритиковал Грузию за комментарий о статусе Лужкова
Спецпредставитель Трампа объявил о начале финальной стадии битвы за Мосул
Мэр Львова не исключил введения в городе режима ЧП из-за скопившегося мусора
Власти Киева решили заменить российское ПО украинским
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи