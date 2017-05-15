Назначена дата предварительного слушания по делу Меламеда

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Черемушкинский суд Москвы в пятницу проведет предварительные слушания по делу в отношении экс-главы "Роснано" Леонида Меламеда и бывшего финансового директора госкорпорации Святослава Понурова, обвиняемых в растрате более 220 млн рублей.

Согласно данным на сайте суда, в понедельник судьей Марией Барановой было вынесено постановление о назначении предварительного слушания по делу в отношении экс-руководителей "Роснано" на 19 мая в 15.00.

В ходе предварительного слушания, которое, согласно законодательству, пройдет в закрытом режиме, стороны обсудят процессуальные вопросы, а также заявят ходатайства, которые могут быть рассмотрены судом до назначения даты рассмотрения дела по существу. Кроме того, может быть решен вопрос о мере пресечения для фигурантов на время рассмотрения

По итогам предварительных слушаний, будет назначена дата рассмотрения дела по существу.

Меламед и Понуров 10 мая были отпущены на свободу в связи с истечением предельного срока их содержания под домашним арестом и под стражей соответственно. В тот же день официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной сообщил, что руководитель ведомства Юрий Чайка 10 мая утвердил обвинительное заключение по делу и отправил его в суд. По словам Куренного, Чайка после дополнительной проверки отменил ранее вынесенное постановление своего заместителя от 2 мая 2017 года о возврате дела в отношении бывших топ-менеджеров "Роснано" на доследование в связи с обнаруженными "грубейшими нарушениями уголовно-процессуального законодательства".

Меламеду предъявлено обвинение в организации растраты. По версии следствия, экс-глава "Роснано" принял на работу в корпорацию подконтрольных ему Андрея Малышева и Понурова, после чего инициировал вопрос о привлечении фирмы-советника для оказания корпорации "Роснано" услуг, необходимости в которых не было. В 2008 году финансовый директор Понуров как председатель тендерного комитета, будучи в сговоре с Меламедом, обеспечил победу в конкурсе по отбору советника фирме "Алемар", совладельцем которой являлся Меламед, после чего разработал проект договора об оказании услуг, который, в свою очередь, подписал заместитель главы "Роснано" Малышев. Таким образом, в период с февраля по июль 2009 года необоснованно были израсходованы средства корпорации на общую сумму более 220 млн рублей, считает следствие.

По мнению СКР, "Алемар" не выполнил заявленные в договоре работы, с нарушением сроков представил переоформленные инвестиционные проекты, разработанные сотрудниками корпорации.

В свою очередь сторона защиты и "Роснано" настаивают на отсутствии какого-либо ущерба госкорпорации от действий Меламеда и Понурова.

Меламед по ходатайству следствия был отправлен под домашний арест 3 июля 2015 года, Понуров был взят под стражу, Малышеву, находящемуся за границей, было заочно предъявлено обвинение, после чего его заочно арестовали.