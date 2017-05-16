В Санкт-Петербурге спустят на воду корабль-разведчик для Черноморского флота

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Торжественная церемония спуска на воду новейшего корабля-разведчика "Иван Хурс" проекта 18280 пройдет во вторник на "Северной верфи", сообщили в пресс-службе предприятия.

"Судно спускается на воду, когда его техническая готовность составляет более 80%. Спуск состоится 16 мая, в канун дня Балтийского флота", - сказали в пресс-службе.

По данным "Северной верфи", швартовные испытания "Ивана Хурса" начнутся в конце мая. "До конца года "Иван Хурс" должен быть передан заказчику", - сообщили в пресс-службе.

"Иван Хурс" войдет в состав Черноморского флота РФ, сказали в пресс-службе флота.

"Экипаж полностью завершил программу обучения на базе объединенного учебного центра Военно-морского флота в Санкт-Петербурге и готовится к приему судна от судостроительного предприятия", - отметили в пресс-службе ЧФ.

"Прибытие этого судна на ЧФ компенсирует недавнюю потерю среднего разведывательного корабля "Лиман" и позволит обеспечить постоянное присутствие разведывательных кораблей флота в Средиземном море", - сообщил ранее "Интерфаксу-АВН" источник, знакомый с ситуацией.

В пресс-службе "Северной верфи" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) ранее сообщили, что в начале мая "Иван Хурс" был переведен из эллинга на открытый стапель.

Судно связи "Иван Хурс"- второе судно проекта 18280. Первое судно этого проекта - "Юрий Иванов" - передано в 2014 году на Северный флот. Оба судна связи носят имена военных, внесших значительный вклад в создание и развитие разведки ВМФ СССР.

СРК ЧФ "Лиман" затонул 27 апреля в Черном море после столкновения с иностранным судном. Столкновение произошло в 11:53 в 40 км к западу от пролива Босфор. По официальным данным Минобороны РФ, российский военный корабль затонул, получив пробоину правого борта ниже ватерлинии. По данным Минобороны, все члены экипажа корабля живы и доставлены в Россию.

Сообщалось, что в конце января "Лиман" вернулся из дальнего похода. Он выполнял задачи в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море.