СМИ узнали о появлении в Госдуме совета по культуре и религии

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Совет по культуре, религии и межнациональным отношениям, который будет работать при спикере Вячеславе Володине, появится в Государственной думе РФ, сообщает во вторник газета "Известия" со ссылкой на источник, близкий к аппарату Госдумы.

"Ожидается, что совет займется вопросами "морального климата в обществе", "воспитания патриотизма" и профилактикой экстремизма в сфере культуры", - говорится в публикации.

Советник председателя Госдумы на общественных началах, представитель Русской православной церкви Александр Щипков подтвердил газете, что такой совет будет создан. Издание отмечает, что "его состав и структура будут определены на совещании, которое пройдет в нижней палате на этой неделе".